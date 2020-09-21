شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام الزمالك فى نصف نهائى كأس رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف اليوم الأثنين ، صالة نادى صيد 6 أكتوبر نهائيات كأس مصر للرجال للكرة الطائرة للموسم المحلى 2019 / 2020 ، حيث يقام دور قبل النهائى، بمواجهتى طلائع الجيش مع الاتحاد السكندرى والأهلى مع الزمالك، وشهدت مسابقة الدورى الممتاز حصول الأهلى على اللقب بالحسم مبكرا فى الجولة قبل الأخيرة أمام طلائع الجيش قبل الخسارة من الزمالك فى الجولة الأخيرة بالدورى و التى كانت بمثابة تحصيل حاصل ، بينما احتل الزمالك المركز الثانى فى الدورى .

وكان الأهلى يحتاج للفوز بأى نتيجة على طلائع الجيش من أجل حسم اللقب دون النظر إلى مباراته الأخيرة مع الزمالك، خاصة أنه دخل لقاء الطلائع بـ 57 نقطة .