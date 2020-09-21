ميتشو يهاجم كارتيرون بعد رحيله عن الزمالك

هاجم الصربي ميتشو المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب زامبيا الحالي، الفرنسي باتريس كارتيرون، بسبب رحيله عن تدريب الفريق الأبيض.

وقال ميتشو، خلال حواره ببرنامج "ملعب اون تايم" الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، عبر فضائية

"اون تايم سبورتس" :"احترم كارتيرون، كمدرب فهو حقق انجازات مع الاندية التي تولى تدريبها من قبل على رأسها مازيمبي الكونغولي والرجاء المغربي والزمالك، ولكن طريقة رحيله عن الزمالك غير عادلة".

وأضاف :"طريقة رحيل كارتيرون، عن الزمالك غير عادلة، خاصة انه تجاوز الظروف الصعبة مع النادي"، مؤكدا :"المدرب الفرنسي غدر بالزمالك وجماهيره".

وأكمل :"كارتيرون، كان قريبا من دخول التاريخ مع نادي الزمالك، باقتراب الفريق الأبيض بالتتويج ببطولة دوري ابطال افريقيا".

واوضح :"لو كنت مكان كارتيرون، كنت سأرفض الرحيل عن الزمالك، مهما كان المقابل المادي".