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مرتضى منصور يكشف تطورات ملف المدير الفني

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علق  مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن أخر  التطورات الخاصة بملف اختيار المدير الفني الجديد للفريق الأبيض الذي سيتم  التعاقد معه خلال  الفترة المقبلة، خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق.

وقال مرتضى منصور في تصريحات للاعلامي أحمد جمال عبر قناة الزمالك  : "المدرب الجديد والخيار الأول وافق على تدريب الزمالك وهو على تواصل مع مساعديه وهناك اجتماع بينهم غداً لحسم

الأمر".
وقال : "هناك بدائل أخرى مطروحة لهذا المدرب ورقم 2 و3 لا يقلان  عنه، ونعمل على مدار 24 ساعة لاختيار المدرب الجديد".

وأضاف: "لابد من التأني في الاختيار لأننا نبحث عن مدرب يستمر معنا للموسم المقبل، وليس مجرد شهرين فقط".

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