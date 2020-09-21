مرتضى منصور : تلقينا عرضين لاحتراف مصطفى محمد بالدوري التركي

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن تلقي النادي عرضيين من ناديين بالدوري التركي للتعاقد مع مصطفى محمد مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال رئيس النادي في تصريحات للاعلامي أحمد جمال عبر قناة الزمالك :" تلقينا عرضيين من ناديين بالدوري التركي لضم مصطفى محمد احدهما بخمسة ملايين يورو والثاني بثلاثة ملايين".

وأضاف مرتضى منصور أن مباراة طنطا المقبلة ستكون الأخيرة لطارق يحيى المدير الفني المؤقت وسيتولى المدرب الجديد المسؤولية بعدها . الصيفية المقبلة.وقال رئيس النادي في تصريحات للاعلامي أحمد جمال عبر قناة الزمالك :" تلقينا عرضيين من ناديين بالدوري التركي لضم مصطفى محمد احدهما بخمسة ملايين يورو والثاني بثلاثة ملايين".وأضاف مرتضى منصور أن مباراة طنطا المقبلة ستكون الأخيرة لطارق يحيى المدير الفني المؤقت وسيتولى المدرب الجديد المسؤولية بعدها .

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