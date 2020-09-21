أمونيكي يكشف عن نصيحته لمحمد إبراهيم.. وما سيفعله إذا تولى تدريب الزمالك

أكد إيمانويل أمونيكي، مدرب المقاصة السابق، أنه عندما تولى تدريب الفريق كان بالمركز الأخير.

وقال أمونيكي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "شعرت بالإحباط من طريقة مغادرتي للمقاصة، لكني احترم رئيس الفريق ويسعدني أنهم يقدمون مستوى جيد حاليا".

وأكمل: "عندما جئت كان محمد إبراهيم لا يشارك، قلت له أنت لاعب جيد ونصحته أن يعمل على نفسه بشكل أكبر، والآن اراه يقدم مستوى جيد ويحاول الأهلي أن يتعاقد معه".

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وأضاف: "بالنسبة لي رحيلي لم يغير شئ في كمدرب، سأواصل

دفع نفسي للأمام وأشكرهم لكنهم لم يمنحوني الفرصة".

وتابع: "إذا توافرت لي فرصة تدريب الزمالك ستكون ميزة كبيرة لأنني قريب من اللاعبين واعرف الفريق وأعتقد أننا سأضيف شيئا".

وأتم: "الزمالك لديه فريق قوي ولاعبين جيدين، هناك عوامل أخرى يجب أن يتم إدارتها مثل تحرك خط الوسط والهجوم وكيفية التعامل مع التحرك بدون كرة واقناع اللاعبين بإفكارك كمدرب".