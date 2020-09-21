وكيله : رشحت امونيكي لتدريب الزمالك خلفا لكارتيرون

اكد احمد عباس وكيل اللاعبين أن من حق الزمالك مقاضاه كارتيرون لأنه اضاع عليهم حق الاختيار لمدير فني جديد في الظروف الحالية.
وقال عباس في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد الى أن يجب أن يكون المدرب لديه خبرة ودراية عن الدوري المصري وإفريقيا والزمالك.
واضاف أنه رشح أمونيكي للزمالك، وتحدث مع أحد الاشخاص من اعضاء من مجلس الإدارة.
وتابع أنه تحدث مع رئيس الزمالك، مؤكدا أن لايوجد لاعب سيء في
اكد احمد عباس محامي ايمانويل امونيكي، ان موكله شعر بالحزن من تصرف ادارة فريق مصر المقاصة معه.
وقال عباس في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: " المقاصة لم تكن تجربة، أمونيكي لعب مباراتين فقط تعادلوخسر بالكأس، كان لديه فترة كافية لإعداد الفريق، وكان سبب في اعادة محمد إبراهيم لمستواه مرة أخرى.
واردف: بعد ذلك حدث تغيير في الجهاز الفني خوفا من الهبوط، رئيس المقاصة كان يعلم قدر امونيكي جيدا وكان يريد استمراره، احترمنا ذلك ولكن لم يحصل على اي مستحقات سوى مقابل توقيع العقد وبعد ذلك ظل عدة اشهر بدون راتب.
واكد: امونيكي شعر بالحزن والاهانة من تصرف الادارة، حاولنا حل الامور بشكل ودي مع المسئولين وتخفيض المستحقات من 120 لـ 85 الف دولار ولكن لم نصل لحل. واتم: هددنا باللجوء الى الفيفا وقرروا ان 14 سبتمبر ميعاد نهائي لتسديد باقي المستحقات.
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