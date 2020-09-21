مرتضى منصور يوضح موقف الزمالك من التعاقد مع أري بابل

رفض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الحديث عن ملف الآنجولي آري بابل بعد تصريحاته في الساعات الماضية والهجوم على إدارة الزمالك. وقال مرتضى في تصريحات عبر قناة الزمالك :"بقول لبابل إهمد شوية، عنده 3 وكلاء وبيتخانقوا عليه". وتابع :"لن نحسم ملف بابل حاليًا بسبب وجود عدد كبير من اللاعبين الأجانب وهناك عرض مغربي لحميد أحداد ورزاق سيسيه قد يعود وكاسونجو لم يتم حسم مصيره". عدد كبير من اللاعبين الأجانب وهناك عرض مغربي لحميد أحداد ورزاق سيسيه قد يعود وكاسونجو لم يتم حسم مصيره". وأكمل :"لن نتحدث في ملف آري بابل في الوقت الحالي".

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