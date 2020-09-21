ما هو سبب عودة جاريث بيل إلى توتنهام؟

أبدى جاريث بيل، سعادته بحصوله على فرصة للعمل مع المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، الذي أكد بدوره أنه حاول التعاقد مع المهاجم الويلزي عندما كان مديرًا فنيًا لريال مدريد.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا لناديه السابق، توتنهام الإنجليزي على سبيل الإعارة من بطل الدوري الإسباني ريال مدريد الذي أمضى سبعة أعوام في صفوفه.

وأكد مورينيو أنه حاول التعاقد مع بيل عندما كان مديرًا فنيًا لريال مدريد ما بين عامي 2010 و2013.

كما كشفت بعض التقارير الصحفية أن بيل اقترب من الانضمام إلى مانشستر يونايتد عندما كان يقود مورينيو جهازه الفني.

وقال بيل لشبكة بي تي سبورت البريطانية عن مورينيو: “وجوده كان سببًا رئيسيًا في قدومي إلى هنا، فهو اسم كبير وحقق نجاحات كثيرة، إنه أنسب مدرب لتوتنهام، نحتاج للفوز بالألقاب وهو يعرف كيف يقوم بذلك أفضل من أي شخص آخر”.

Advertisements

وأضاف بيل: “أعرف أن جميع مشجعي توتنهام يتوقون كثيراً للفوز بأحد الألقاب، وسنبذل قصارى جهدنا في كُل بطولة من أجل تحقيق هذا الهدف”.

وتعرض بيل لإصابة في الركبة خلال تمثيله لمنتخب بلاده ويلز في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث من المتوقع أن يكون جاهزًا للظهور مع توتنهام مرة أُخرى، بعد العطلة الدولية في أكتوبر المقبل.

وقال النجم الويلزي في هذا الصدد: “لم أتدرب منذ معسكر المنتخب الويلزي، ولذا فأنا بحاجة للعودة إلى التدريبات. أتمنى أن أستطيع العودة لسابق لياقتي خلال مباراتي الأولى بغض النظر عن موعدها”.

جدير بالذكر، أن بيل انضم إلى توتنهام في فترته الأولى من ساوثهامبتون في عام 2007، قبل أن ينتقل في 2013 إلى ريال مدريد في صفقة قياسية وقتها بلغت 90 مليون جنيه إسترليني.