بعد خطأ كيبا الفادح.. رومانو يؤكد انتقال حارس جديد إلى تشيلسي

أكد الصحفي الموثوق بشبكة سكاي إيطاليا، فابريزيو رومانو، إتمام صفقة انتقال حارس مرمى رين الفرنسي، إدوارد ميندي إلى تشيلسي الإنجليزي.

وأكد رومانو في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، أكتمال انتقال الحارس السنغالي إلى البلوز: “إدوارد ميندي إلى تشيلسي تمت بنسبة 100%. الإعلان الرسمي الأسبوع المقبل”.

وجاءت التغريدة بعد لحظات من تمريرة كيبا الخاطئة، والتي استغلها ساديو ماني وأحرز الهدف الثاني لليفربول.

وطلب نادي رين الفرنسي الحصول على 32 مليون جنيه إسترليني، ولكن الصفقة انتهت بمبلغ قريب من 25 مليون إسترليني، وذلك حسبما أكد الصحفي الإيطالي الآخر جيانلوكا دي مارزيو قبل أيام.

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اللاعب الـبالغ من العمر 28 عامًا سيكون الخيار رقم واحد لفرانك لامبارد في مركز حراسة المرمى، بعدما فقد المدرب الإنجليزي ثقته في الحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا الذي انضم لتشيلسي من أتلتيك بيلباو مقابل 72 مليون جنيه إسترليني، كأغلى حارس مرمى في العالم.

واهتزت شباك تشيلسي 54 مرة الموسم الماضي، أكثر من أي فريق في المراكز العشرة الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما جعل البلوز يسعى للتعاقد مع حارس مرمى جديد، حيث وقع الأختيار على الحارس السنغالي إدوارد ميندي.

وسيكون انضمام ميندي ثامن صفقات تشيلسي في الميركاتو الصيفي الجاري، بعد كُل من كاي هافيرتز، تيمو فيرنر، بن تشيلويل، حكيم زياش، مالانج سار، تياجو سيلفا، وكزافييه مبويامبا.

يذكر أن ميندي انضم إلى رين قادمًا من فريق ستاد ريمس في صيف 2019 بمبلغ 4 ملايين يورو، وشارك خلال الموسم الماضي في 33 مباراة بكل المسابقات استقبل خلالها 31 هدفًا.