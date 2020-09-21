رياضة | موعد مباراة ريال مدريد المقبلة بعد التعادل مع ريال سوسيداد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 03:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ريال مدريد المقبلة بعد التعادل مع ريال سوسيداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق ريال مدريد مع نظيره ريال سوسيداد بنتيجة سلبية في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني.

وسوف يستعد ريال مدريد لمواجهة ريال بيتيس يوم السبت المقبل 26 سبتمبر في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب بيتيس.

وستقام المباراة بين الفريقين في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

يذكر أن ريال مدريد قد توج بلقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع منافسه التقليدي فريق برشلونة.