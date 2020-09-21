رياضة | عرض كبير.. الزمالك يرفض رحيل مصطفي محمد إلى فناربخشة التركي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 03:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر عرض كبير.. الزمالك يرفض رحيل مصطفي محمد إلى فناربخشة التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن مسؤولو نادى الزمالك رفضوا عرضًا من نادي فناربخشة التركي للتعاقد مع مصطفي محمد مهاجم الفريق، مقابل 2.5 مليون يورو بالاضافة الي 5% من إعادة بيعه مستقبلاً.

وأكد الإعلامي عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن نادي الزمالك رفض بسبب ارتباط الفريق بمواجهتي الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال افريقيا، وهي البطولة التي يسعي الزمالك للتويج بها بعد غياب أكثر من 18 عام.

وتابع: "الزمالك لو فكر في بيع اللاعب سيكون عقب انتهاء بطولة افريقيا وبعرض مالي يتناسب مع مصطفي محمد الذي يعد ابرز مهاجمي الكرة المصرية في الوقت الحالي".

وفي نفس السياق، أوضح: "بيراميدز يجهز عرض لتقديمه إلى الزمالك وهو حصول الأبيض على على الاستغناء عن الثلاثي رجب بكار وعبدالله بكري ودونجا بالإضافة لمنحهم ٣٠ مليون جنيه مقابل الحصول على خدمات عبدالله بكري".