شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: لن نحسم موقف «بابل» في الوقت الحالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن موقف الأنجولي آري بابل بعد تصريحاته الأخيرة التي هاجم خلالها مسؤولي النادي الأبيض.

وقال رئيس النادي، في تصريحات للإعلامي أحمد جمال عبر قناة الزمالك: «لن نحسم ملف بابل حاليًا لحين التعاقد مع مدير فني، بسبب وجود عدد كبير من اللاعبين الأجانب، وهناك عرض مغربي لحميد أحداد ورزاق سيسيه قد يعود، وكاسونجو لم يتم حسم مصيره ولن نتحدث في ملف آري بابل في الوقت الحالي».

وأكد مرتضى منصور أن هناك بعض التغييرات التي ستتم على خريطة البرامج بقناة النادي الأبيض خلال الأسبوعين المقبلين.

وقال مرتضى: «ستظل قناة الزمالك رقم واحد، أحمد عفيفي سينضم إلى قناة الزمالك وهو مكسب كبير».