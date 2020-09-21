شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى يواسي أسرة ادهم الكيكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي العزاء لأسرة الطفل أدهم الكيكي الذي تحل ذكرى رحيله اليوم. وأضاف مرتضى منصور: «حصلنا على حكم نهائي بقيمة 8 ملايين جنيه على أحمد الشناوي والتهديد بإيقافه لأجل غير مسمى». وقال رئيس الزمالك: «أناشد سالم الشمسي مالك نادي بيراميدز دفع الملايين الثمانية لحل أزمة أحمد الشناوي لأنه لن يلمس كرة القدم حال عدم دفعه المبلغ للزمالك». وواصل مرتضى منصور أن مصر والشعب المصري صفع الجماعات الإرهابية اليوم بتأكيده على دعمه للقيادة السياسية وأن ما حدث اليوم انتصار ودرس قاسي لجماعة الإخوان. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,015

تعافي 89,532

وفيات 5,770

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