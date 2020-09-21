شكرا لقرائتكم خبر عن عفت نصار: التحكيم جامل الأهلي في مباريات الدوري الموسم الحالي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص عفت نصار، نجم الزمالك السابق، على توضيح أنه لا يمتلك أي حسابات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعدما انتحل احد الأشخاص اسمه َيسب ويشتم الكثيرين من نجوم الكرة الذين يحترمهم.
وكشف «نصار»، في تصريحات للإعلامي أحمد جمال في قناة الزمالك، أن النادي الأهلي هو الوحيد الذي رفض الاستعانة بحكام أجانب الموسم الماضي، لأنه يفوز مع المصريين.
وأضاف نجم الزمالك السابق: «التحكيم جامل الأهلي في مباريات الدوري الموسم الحالي، وأغلب بطولاته عليها علامات استفهام كثيرة».
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