شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التظلمات تغرم «الشناوي» 8 مليون جنيه لصالح الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدرت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم قرارًا نهائيا بإلزام أحمد الشناوي، حارس الزمالك السابق وبيراميدز الحالي، 8 مليون جنيه لصالح الزمالك.

وشددت اللجنة، على أنه في حال عدم تسديده الغرامة سيتم إيقافه لأجل غير مسمى.

وتقدم مجلس ادارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضي منصور، بشكوي ضد اللاعب، للحصول للجنة التظلمات، من اجل الحصول على مستحقاته لديه.