شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيه الإسماعيلي بطلاً للرجال والشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصد فريق الإسماعيلى للكاراتيه درع بطولة الدورى «رجال وشباب» فضلًا عن حصوله على المركز الثالث في دورى الآنسات.

وتشارك كافة فرق النادى بمختلفة أعمارها بالدورى الممتاز الذي يضم نخبة من أندية القمة على رأسهم الزمالك ودجلة وغيرهم.

ويضم الجهاز الفنى كل من عمرو الشافعي، مديرًا فنيًا وأحمد غالى مدربًا ومحمد حمدى مدربًا وأشرف عبدالجليل مدربًا ومحمد أبوالخير مدربًا للأحمال وأحمد على عضوًا بالجهاز الطبى.

ومن جانبه، أرجع عمرو الشافعي، المدير الفني، تلك النتائج المميزة للدعم المقدم من مجلس الإدارة برئاسة إبراهيم عثمان.