شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو مسلم»: الأهلي لن يتأثر برحيل أي لاعب.. و«كارتيرون» سبب تراجع نتائج الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث أحمد أبومسلم، نجم النادي الأهلي السابق، عن تأثر صفوف النادي الأهلي برحيل عدد من اللاعبين أمثال شريف إكرامي، أحمد فتحي، حسام عاشور ورمضان صبحي.

وقال، في تصريحات لبرنامج «نمبر وان»، والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «هؤلاء لاعبون كبار ولكن الأهلي لا يقف على أي لاعب على مدار تاريخه ولن يتأثر برحيل أي لاعب».

وعن تتويج الأهلي بالدوري وتراجع نتائج نادي الزمالك، أشار: «كارتيرون هو سببب تراجع نتائج نادي الزمالك بعدما نقل شعور خسارة الدوري للاعبي نادي الزمالك».