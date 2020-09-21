شكرا لقرائتكم خبر عن ساديو ماني يعادل إنجاز «ماكمانامان» و«كوتينيو» في «ستامفورد بريديج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق ليفربول الإنجليزي رقمًا قياسيًا جديدًا خلال فوزه على منافسه تشيلسي بهدفين دون رد خلال اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الأول على أرض ملعب ستامفورد بريديج معقل البلوز ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة البريميرليج.

ووفقا لشبكة «أوبتا» للإحصائيات، أصبح ساديو ماني ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يسجل هدفين في شباك البلوز على ملعب ستامفورد بريدج في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت الشبكة في تقريرها عقب لقاء قمة الجولة الثانية للبريميرليج، إن لاعبين سبقا ساديو ماني في تسجيل هدفين في ستامفورد بريدج، وهما ستيف ماكمانامان في ديسمبر 1995، وفيليب كوتينيو في أكتوبر 2015.

وأشارت إلى أن «ماني» أصبح أول من يسجل ثنائية أمام تشيلسي، على ملعب ستامفورد بريدج، منذ أن تولى المدرب فرانك لامبارد قيادة الفريق.