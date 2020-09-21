شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يلزم «الشناوي» برد 8 مليون جنيه للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ألزمت لجنة التظلمات لاتحاد الكرة القدم احمد الشناوي. حارس مرمي بيراميدز، برد 8 مليون جنية قيمة مستحقات نادي للزمالك لدى اللعب. وقال عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات في تصريحات إعلامية، اليوم، إن اللجنة رفضت تظلم الزمالك وأحمد الشناوي، وألزمت اللجنة الطرفين بقرار لجنة شؤون اللاعبين والذي ألزم «الشناوي» برد مبلغ 8 مليون جنيه للزمالك، موكدًا أن اللاعب سيكون مضطرًا لدفع المبلغ كاملًا لناديه السابق. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,015

تعافي 89,532

وفيات 5,770

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