شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يبرم عقود جديدة لثلاثة ناشئين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وقع مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، برئاسة إبراهيم عثمان، عقود جديدة لثلاثة من ناشئيه.

واعلن الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي، الأحد، عن توقيع الثلاثي، عبدالرحمن صلاح حارس مرمى مواليد 2000 وعبدالله جمال حارس مرمى مواليد 2003 وأحمد عبدالوهاب ظهير أيسر وقلب دفاع من مواليد 2002، والذى تم تصعيده مؤخرا للفريق الأول.

وشهدت الفترة المنقضية تجديد تعاقد عدد من الناشئين، في مقدمتهم عصام مرزوق وإبراهيم حسن ومحمود عبدالله وحازم مرسى ومحمد نصر ومحمد عبدالسميع وعبدالله محمد عبدالله وغيرهم.