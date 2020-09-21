شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يبرم عقود جديدة لثلاثة ناشئين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وقع مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، برئاسة إبراهيم عثمان، عقود جديدة لثلاثة من ناشئيه.
واعلن الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي، الأحد، عن توقيع الثلاثي، عبدالرحمن صلاح حارس مرمى مواليد 2000 وعبدالله جمال حارس مرمى مواليد 2003 وأحمد عبدالوهاب ظهير أيسر وقلب دفاع من مواليد 2002، والذى تم تصعيده مؤخرا للفريق الأول.
وشهدت الفترة المنقضية تجديد تعاقد عدد من الناشئين، في مقدمتهم عصام مرزوق وإبراهيم حسن ومحمود عبدالله وحازم مرسى ومحمد نصر ومحمد عبدالسميع وعبدالله محمد عبدالله وغيرهم.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
102,015
-
تعافي
89,532
-
وفيات
5,770
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يبرم عقود جديدة لثلاثة ناشئين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.