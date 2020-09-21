شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالغني»: سأذبح خروفًا حال فوز طنطا على الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمني مجدي عبدالغني٬ نجم الأهلي السابق٬ تحقيق نادي طنطا بقيادة مدربه الجديد الفوز على نادي الزمالك في المباراة المقبلة.

وقال «عبدالغني»، في برنامجه «البريمو»٬ المذاع على قناة «Ten»: «إذا حقق رضا عبدالعال الفوز أو التعادل أمام نادي الزمالك سأذبح خروفًا احتفالًا بهذا الإنجاز».

وأضاف: «يجب أن يدخل نادي طنطا مباراة الزمالك بمعنويات مرتفعة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية».