شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو مسلم»: الأهلي أداءه متراجع ويجب تجهيز البدلاء والمصابين قبل أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ أحمد أبومسلم، نجم النادي الأهلي السابق، مسؤولو القلعة الحمراء بالتتويج بدرع الدوري الممتاز رقم 42 في تاريخه.

وقال «أبومسلم»، في تصريحات خاصة لبرنامج «نمبر وان»، والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «يجب التأكيد أن الأهلي أداءه متراجع منذ فترة وذلك الأداء غير مطمئن في الفترة المقبلة وخاصة قبل لقائي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا».

وتابع: «الأهلي حسم الدوري وقادر على استعادة مستواه الكبير في الفترة المقبلة وهناك فترة كافية ويجب ترتيب الأوراق في الفترة المقبلة».

وأشار: «يجب الاعتماد على بعض اللاعبين البدلاء ومنح المصابيين الفرصة من أجل تجهيزهم ومنح الراحة للاعبين الذين يشاركون أساسيين أمثال على معلول والسولية وغيرهم».