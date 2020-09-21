شكرا لقرائتكم خبر عن عفت نصار لحسن مصطفي: «لما تعوز تعزم الخطيب اعزمه علي القهوة وأنا هدفع الحساب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح عفت نصار، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، النار علي حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بسبب تجاهله دعوة نادي الزمالك ورموزه لحفل قرعة كاس العالم لكرة اليد. وقال «نصار»، في تصريحات لبرنامج «زملكاوي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد جمال إن «حسن مصطفي يدير الاتحاد علي مزاجه، بدليل أنه صرح أنه وجه الدعوة للخطيب وحسن حمدي لأنهم أصحابه». وتابع: «بقول لرئيس الاتحاد الدولي لما تعوز تعزم الخطيب ابقي إعزمه علي القهوة وأنا هدفع الحساب». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,015

تعافي 89,532

وفيات 5,770

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