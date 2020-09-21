شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة حسن مديرا فنيا لـ«زمالك 2001» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسندت إدارة قطاعات الكرة بنادي الزمالك إدارة فريق الكرة بالنادي مواليد ٢٠٠١ إلى أسامة حسن، لاعب الفريق الأول السابق.

جاء ذلك بعد التشاور مع إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف العام على كرة القدم، وفاروق جعفر المستشار الرياضي لمجلس الإدارة.

يأتي هذا بسبب اعتذار سيد حنفي عن عدم تولي تدريب الفريق نظرا لظروف خاصة به.

في الوقت الذي يواصل أحمد سمير مدير قطاع الناشئين بالنادي مباشرة أعمال قطاعات الكرة بالنادي، في ظل تولي طارق يحيي رئيس قطاعات الكرة منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بشكل مؤقت، ومعه مدحت عبدالهادي نائب رئيس القطاعات كمدرب عام.

وحرص سمير على متابعة كل الأمور الخاصة بقطاع الناشئين ومباشرة سير التدريبات وكل الأمور الخاصة بهم، كذلك الأمور الخاصة بالمدرسة الأساسية

كما تواصل فرق الكرة بالنادي مواليد ١٩٩٩، ٢٠٠١، ٢٠٠٣، ٢٠٠٦، تدريباتهم على ملاعب النادي بميت عقبة ضمن فترة الإعداد استعدادا للموسم الجديد.