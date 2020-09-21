شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أحمد حمدي يوضح إمكانية انتقاله إلى بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أغلق نادر شوقي، ملف انتقال أحمد حمدي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة إلى نادي بيراميدز.

وقال نادر شوقي، في تصريحات خاصة لبرنامج «نمبر وان» والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «أحمد حمدي من الصعب وربما من المستحيل الانتقال إلى بيراميدز فالأهلي يحق له استعادة خدماته في أي وقت بحسب العقد المبرم بيننا وبينهم حيث يحق للأهلي إعادة اللاعب مقابل 16 مليون جنيه».

وتابع: «تحدث مع أحمد حمدي ووكيله وصديقه واللاعب تعاقد مع الجونة من أجل المشاركة ومن ثم انتظار عرض رسمي من نادي أوروبي من أجل الاحتراف».