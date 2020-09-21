شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع ياسين: الزمالك يرفض رحيل مصطفي محمد إلى فناربخشة التركي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن مسؤولو نادى الزمالك رفضوا عرضًا من نادي فناربخشة التركي للتعاقد مع مصطفي محمد مهاجم الفريق، مقابل 2.5 مليون يورو بالاضافة إلى 5% من إعادة بيعه مستقبلاً.

وأكد الإعلامي عمر ربيع ياسين في برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»، أن نادي الزمالك رفض بسبب ارتباط الفريق بمواجهتي الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال افريقيا، وهي البطولة التي يسعي الزمالك للتويج بها بعد غياب أكثر من 18 عام.

وتابع: «الزمالك لو فكر في بيع اللاعب سيكون عقب انتهاء بطولة افريقيا وبعرض مالي يتناسب مع مصطفي محمد الذي يعد ابرز مهاجمي الكرة المصرية في الوقت الحالي».

وفي نفس السياق، أوضح: «بيراميدز يجهز عرض لتقديمه إلى الزمالك وهو حصول الأبيض على على الاستغناء عن الثلاثي رجب بكار وعبدالله بكري ودونجا بالإضافة لمنحهم ٣٠ مليون جنيه مقابل الحصول على خدمات عبدالله بكري».