شكرا لقرائتكم بركات ينصح فايلر بالاعتماد على الناشئين بعد تتويج الأهلي بلقب الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نصح محمد بركات نجم الأهلى السابق السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى الحالى للأهلى بضرورة تطبيق المعادلة فى المباريات المتبقية بالدورى بعد حسم لقب الدورى رقم 42 مبكرا، و ذلك من خلال إعطاء فرصة للناشين فى حالة التفكير فى الإعتماد على أحدهما فى الموسم الجديد .

كما قال بركات فى تصريح لـ برنامج البيت الكبير على شاشة قناة الأهلى أن تطبيق المعادلة فى المباريات المتبقية أيضا ينطبق على اللاعبين الذى يرغب الجهاز الفنى فى رحيلهم بإراحتهم فى المباريات المقبلة .

أكد محمد بركات نجم الأهلى السابق أنه تشرف باللعب مع حسام غالى كابتن فريق القلعة الحمراء السابق ، مشيرا إلى أنه قائد مبعنى الكلمة واصفه باللاعب " الشيك " ، قائلا أن محمد شوقى لاعب الأهلى السابق كان ديفندر قوى و لم يأخذ حقه ، مؤكدا أن سيد معوض لاعب محترم قبل ان يكون لاعب محترف ، مشيرا إلى أن اللاعبين المتعاونين و المحترمين دائما ما يظهرون و يعلمون مع الجماهير بعد إنتهاء المسيسرة الكروية

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سجل بركات فى مشواره مع الأندية "125" هدف، حيث سجل "73" هدفا فى الدورى المصرى، والدورى السعودى "11"، كأس مصر "7" أهداف، وكأس السعودية "هدفين"، وكأس قطر "هدف"، "25" هدفا فى بطولات إفريقيا، وهدف فى بطولات آسيا، و"5" أهداف عربية.

ومع الأندية سجل مع الأهلى المصرى "61" هدفا فى "243" مباراة، كما سجل "44" مع الإسماعيلى، "18" مع أهلى جدة، وهدفا مع السكة الحديد، وهدفا مع العربى القطرى كما شارك فى كأس العالم للأندية "4" مرات، لعب مع المنتخب الأول "70" مباراة سجل خلالها "9" أهداف، وانضم للأول مرة فى عهد الفرنسى جيرار جيلى أمام كوريا الجنوبية "9 يونيو 2000"، وحقق مع المنتخب لقب كاس الأمم الإفريقية 2006، وذهبية دورة الألعاب العربية "2007".

كما حقق بركات مع الإسماعيلى لقب الدورى "2001-2002"، وكأس مصر "2000"، ووصافه الدورى موسم "1999-2000"، ووصافة الكاس "1999" ووصافة كأس الاتحاد الإفريقى "2000"، كما فاز مع أهلى جدة السعودى بالبطولة العربية "2003