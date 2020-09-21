شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يوجه رسالة أخيرة للاعب الأنجولي أري بابل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن موقف الأنجولي آري بابل بعد تصريحاته الأخيرة التي هاجم خلالها مسئولي النادي الأبيض.

وقال رئيس النادي في تصريحات للاعلامي أحمد جمال عبر قناة الزمالك : "لن نحسم ملف بابل حالياً لحين التعاقد مع مدير فني بسبب وجود عدد كبير من اللاعبين الأجانب ، وهناك عرض مغربي لحميد أحداد ورزاق سيسيه قد يعود، وكاسونجو لم يتم حسم مصيره ولن نتحدث في ملف آري بابل في الوقت الحالي".

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وأكد مرتضى منصور أن هناك بعض التغييرات التي ستتم على خريطة البرامج بقناة النادي الأبيض خلال الأسبوعين المقبلين.

وقال مرتضى: "ستظل قناة الزمالك رقم واحد، أحمد عفيفي سينضم إلى قناة الزمالك وهو مكسب كبير".