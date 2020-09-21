شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يوجه رسالة أخيرة للاعب الأنجولي أري بابل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن موقف الأنجولي آري بابل بعد تصريحاته الأخيرة التي هاجم خلالها مسئولي النادي الأبيض.
وقال رئيس النادي في تصريحات للاعلامي أحمد جمال عبر قناة الزمالك : "لن نحسم ملف بابل حالياً لحين التعاقد مع مدير فني بسبب وجود عدد كبير من اللاعبين الأجانب ، وهناك عرض مغربي لحميد أحداد ورزاق سيسيه قد يعود، وكاسونجو لم يتم حسم مصيره ولن نتحدث في ملف آري بابل في الوقت الحالي".
وأكد مرتضى منصور أن هناك بعض التغييرات التي ستتم على خريطة البرامج بقناة النادي الأبيض خلال الأسبوعين المقبلين.
وقال مرتضى: "ستظل قناة الزمالك رقم واحد، أحمد عفيفي سينضم إلى قناة الزمالك وهو مكسب كبير".
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