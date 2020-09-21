شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: حصلنا على حكم نهائي ضد أحمد الشناوي بقيمة 8 ملايين جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك العزاء لأسرة الطفل أدهم الكيكي الذي تحل ذكرى رحيله لعالم آخر اليوم.

أضاف مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك الفضائية: " حصلنا على حكم نهائي بقيمة 8 ملايين جنيه على أحمد الشناوي والتهديد بإيقافه لأجل غير مسمى".

وقال رئيس الزمالك: " أناشد سالم الشمسي مالك نادي بيراميدز دفع الملايين الثمانية لحل أزمة أحمد الشناوي لأنه لن يلمس كرة القدم حال عدم دفعه المبلغ للزمالك".

Advertisements

وواصل مرتضى منصور أن مصر والشعب المصري صفع الجماعات الإرهابية اليوم بتأكيده على دعمه للقيادة السياسية وأن ما حدث اليوم انتصار مقابل درس قاسي لجماعة الإخوان.

وأوضح مرتضى منصور: "هناك برامج جديدة وخريطة جديدة لقناة الزمالك وقريباً يظهر أحمد عفيفي كما أهنئ مدحت شلبي بعودة مدحت شلبي الى قناة أون تايم سبورتس لأني لو قارنت بين أبويا وجوز أمي ها أختار أبي طبعا".