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جدة - عمرو شويل

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري



ينطلق موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري يوم الأربعاء القادم 23-9-2020 في تمام الساعة 8 مساء أمام نادي مصر على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري



موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري حيث حسم المارد الأحمر لقب بطولة الدورى العام للمرة الخامسة على التوالى والـ 42 فى تاريخ القلعة الحمراء، كأكثر أندية الايجيبشن ليج تتويجاً باللقب المحلى، مبتعداً عن أقرب منافسيه نادى الزمالك الذى يمتلك 12 لقباً.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري



موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري ويعد الموسم الجارى استثنائياً بكل ما شهده من أحداث ومتغيرات هددت استكماله بسبب انتشار وباء كورونا، الذى أوقف المسابقة لأكثر من مائة يوم بداية من 11 مارس وحتى السادس من أغسطس الماضى، قبل أن تعود من جديد، وكان لطول فترة التوقف تأثيراً ملحوظاً على مستويات الفرق، التى شهدت اختلافاً بين التألق والأداء المخيب للآمال.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري



موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري واستقر مجلس الإدارة على تكليف محمود الخطيب برئاسة بعثة الفريق فى رحلة المغرب التى سيسافر لها الفريق عبر طائرة خاصة ويحاول مجلس إدارة النادى برئاسة محمود الخطيب حالياً إنهاء جميع الإجراءات والأمور المُتعلقة بمسألة سفر الفريق عبر طائرة خاصة بدلاً من مشقة السفر عبر خطوط الطيران فى ظل الإجراءات الاحترازية التى مازالت تفرض نفسها على رحلات الطيران حول العالم جراء فيروس "كورونا"، ويرغب مجلس الأهلى فى توفير كل سبُل الراحة للفريق خلال رحلة المغرب المهمة التى سيخوض فيها الفريق مباراة قوية أمام الوداد فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم 18 أكتوبر المقبل.

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موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري



موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري من ناحية أخرى، يحصل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى، وسامى قمصان المدرب المساعد بالفريق على خمسة أشهر مكافأة الفوز ببطولة الدورى، حسب لائحة جهاز الكرة، فيما يحصل السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، على مكافأة شهرين وفقاً للعقد الموقع مع القلعة الحمراء، والذى ينص على حصول المدرب السويسرى وجهازه الأجنبى على مكافأة شهرين حال التتويج ببطولة الدورى.

فيما تنص اللائحة على حصول العناصر الوطنية فى الجهاز الفنى على خمسة أشهر مكافأة، وبذلك يحصل فايلر ومعاونوه الأجانب فى الجهاز الفنى (ديفيد سيزا المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينكيل مخطط الأحمال) على 440 ألف دولار، ما يقارب 7 ملايين جنيه، حيث يحصل فايلر والثلاثى الأجنبى المعاون له على 220 ألف دولار شهرياً.