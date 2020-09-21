شكرا لقرائتكم عفت نصار :حساب مزيف على تويتر يسب نجوم الكرة.. ودوري الأهلى بالحكام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص عفت نصار نجم الزمالك السابق، على توضيح انه لا يمتلك أي حسابات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعدما انتحل احد الأشخاص اسمه َيسب ويشتم الكثيرين من نجوم الكرة الذين يحترمهم.
وكشف نصار في تصريحات للإعلامي أحمد جمال في قناة الزمالك ان النادي الأهلي هو الوحيد رفض الاستعانة بحكام أجانب الموسم الماضي لانه يفوز مع المصريين.
وأضاف نجم الزمالك السابق، التحكيم جامل الأهلي في مباريات الدوري الموسم الحالي، و اغلب بطولاته عليها علامات استفهام كثيرة.
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