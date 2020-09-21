شكرا لقرائتكم ميتشو يتحدث عن موقفه من خلافة كارتيرون في الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح الصربي ميتشو المدير الفني لناشئين زامبيا الحالي والسابق للزمالك موقفه من عودته لتدريب الفريق الأبيض من جديد، وقال ميتشو في تصريحات لقناة أون تايم سبورت مع الإعلامي سيف زاهر :"علاقتي طيبة بإدارة الزمالك وتركت الفريق دون افتعال أي أزمة لأنني زملكاوي وروحي أجدها في تشجيعه..الزمالك نجح في الفوز ببطولتين في وقت قصير خلال الفترة الماضية، وبالتالي فلابد من البناء على ذلك الأمر"

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وتابع ميتشو أن وجوده في مصر ليس له علاقة بتدريب الزمالك ولكن وجوده في مصر ترانزيت قبل السفر لكرواتيا لاستكمال مهمته كمدير فني لناشئي منتخب زامبيا الذي سيقيم معسكر هناك.

وأضاف ميتشو أنه متأكد من عودته لتدريب الزمالك في المستقبلن مؤكداً أنه سيعود أكثر قوة خاصة وأنه حلل أسلوب الحياه في مصر ومظاهر النجاح مع الزمالك وبالتالي سيتلافى كل الأخطاء حال عودته من جديد.