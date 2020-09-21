شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: تلقينا عرضين لـ مصطفى محمد أحدهما مقابل 5 ملايين يورو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف المستشار مرتضى رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن حقيقة العروض التي تلقاها المهاجم الدولي مصطفى محمد لاعب الفريق الكروي الأول من الدوري التركي. وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك الفضائية: "تلقينا عرضين لمصطفى محمد الأول مقابل 5 ملايين يورو والثاني 3 ملايين" Advertisements أضاف مرتضى منصور: "أنا لست كاره للشعب التركي ولكن لأردوغان وحكومته". تابع مرتضى منصور أن العرضين سيتم طرحهما على مجلس إدارة النادي لبحث الأمر واتخاذ قرار نهائي بشأنه لحسم مستقبل اللاعب.

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