شكرا لقرائتكم عبدالعال: الكسل وراء عدم دخولي غرفة الملابس بين شوط مباراة طنطا ونادى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفي رضا عبدالعال، المدير الفني لفريق طنطا، ما تردد عن وجود سحر فى غرفة خلع ملابس فريقه خلال مباراة الأمس أمام نادي مصر. Advertisements وقال عبدالعال فى تصريحات تلفزيونية: "الكسل وراء عدم ذهابي لغرفة خلع الملابس بين شوطي مباراة نادي مصر وليس السحر مثلما تردد فى الإعلام". وأضاف: "سألعب بطريقة مختلفة أمام نادي الزمالك فى المباراة المقبلة، وقدمنا مباراة مميزة أمام نادي مصر".

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