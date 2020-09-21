اتحاد الكرة يغرم أحمد الشناوي 8 ملايين جنيه لصالح الزمالك

جدة - عمرو شويل نشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك قرار لجنة التظلمات في اتحاد الكرة بشان قضية أحمد الشناوي حارس مرمي بيراميدز، وجاء بيان الزمالك كالتالي : أصدرت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم قرارًا نهائيا بالزام أحمد الشناوي حارس الزمالك السابق وبيراميدز الحالي ٨ مليون جنيه لصالح الزمالك وفي حال عدم تسديده الغرامة سيتم إيقافه لأجل غير مسمى.

من ناحية أخرى أكد الإعلامي أحمد جمال مقدم برنامج زملكاوي علي قناة الزمالك أن مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور سيعلن خلال ساعات اسم المدير الفني الجديد للفريق الكروي الأول بالنادي بعد اقتراب حسم الملف بشكل كامل، وأضاف أحمد جمال خلال مقدمة برنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية أن مدرب الزمالك سيكون اسم عالمي له تاريخيه التدريبي الذي يستطيع من خلاله قيادة طموحات جماهير الأبيض.

وأوضح أحمد جمال أن من حق الجماهير أن تقلق لحرصها على مصلحة الفريق والكيان بالكامل مشدداً على أن المجلس يحاول أن يصل الى أفضل الأسماء المطروحة.

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فيما كشف مصدر داخل إدارة نادي الزمالك، عن ابتعاد البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني السابق للسد القطري، عن تولي مهمة المدير الفني للزمالك خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي فسخ تعاقده مع الزمالك منذ أيام، وتعطلت مفاوضات الزمالك مع فيريرا بسبب المغالاة في الطلبات المادية.

وأصبح الأوروجوياني كارينيو هو أبرز المرشحين لتولي تدريب الزمالك، فيما ظهر 2 مدربين جدد داخل الترشيحات لم يسبق لهما تدريب الزمالك ولكن سبق وان دربا في المنطقة العربية.