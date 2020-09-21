شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يكشف عن التفاصيل الأخيرة لمفاوضات المدرب الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تفاصيل المفاوضات الأخيرة مع المدير الفني الجديد للفريق الكروي الأول.
وأضاف مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك الفضائية: "نبحث عن مدرب يستمر معنا لأطول فترة ممكنة لذلك رفضنا تولي جروس المسئولية شهرين، والمدرب الجديد ينقصه الاتفاق مع مساعديه لكنه وافق على قيادة الزمالك من جديد، كما نمتلك خطط ومدربين احتياطيين لعدد كبير ليسوا أقل من الرئيسي".
وأوضح مرتضى منصور، أن الزمالك يسعى إلى الإعلان غداً عن المدرب الجديد للفريق، مطالباً الجماهير بعدم القلق بشأن مستقبل الفريق".
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