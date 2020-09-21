شكرا لقرائتكم مجدى عبد الغني: "سأذبح خروف حال فوز طنطا على الزمالك" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمني مجدي عبد الغني، نجم الأهلي السابق، تحقيق نادي طنطا بقيادة مدربه الجديد الفوز على نادي الزمالك فى المباراة المقبلة، وقال عبدالغني فى تصريحات تلفزيوينية :"إذا حقق رضا عبدالعال الفوز أو التعادل أمام نادي الزمالك سأذبح خروف احتفالا بهذا الإنجاز ويجب أن يدخل نادي طنطا مباراة الزمالك بمعنوياا مرتفعة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية".

أكد نجم الأهلي السابق أن الفترة المقبلة لنادي طنطا تحتاج إلى التوفيق٬ مشددا غلى أن رضا عبدالعال تولي المهمة الفنية للفريق فى ظروف صعبة مضيفا :" رضا عبد العال لديه فكر عالي قى مجال التدريب ولكن الظروف الحالية صعبة للغايو نظرا للظروف التي يعاني منها طنطا ودخل فى مثلث برمودة".

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وأضاف: "مانويل جوزيه لم يحقق مع الأهلي أي شييء بدون وجود لاعبين كبار ولكن عند التعاقد مع صفقات قوية حصد بطولات مصير وصنع إنجازات".