شكرا لقرائتكم عفت نصار: الأهلي أقوى من اتحاد الكرة لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عفت نصار لاعب الزمالك الأسبق أن امتلاك النادي الأهلي اعلام قوي وتحديدا في انتشار عدد من المنتمين له عبر القنوات الفضائية جعله أقوى من اتحاد الكرة على مر العصور.

أضاف عفت نصار خلال استضافته ببرنامج زملكاوي المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: "الأهلي يفعل ما يحلو له في بطولة الدوري، والدليل ما فعله بفتح باب الاستبدال في الموسم المنقضي، بعدما أكد اتحاد الكرة انه لن يتم تنفيذ الاستبدال على لسان مجدي عبد الغني وبعدها أقره مجلس الجبلاية وقتها.

Advertisements

وشدد عفت نصار أن فوز الأهلي كالعادة ببطولة الدوري المصري ملئ بالمشاكل: "نفسي مرة واحدة أقول للأهلي مبروك على الدوري وتكون نفسي راضية".

وأوضح عفت نصار أن الأهلي احتسب بطولات رمضانية في عدد مرات الفوز حتى يوهمنا بأنه الأقوى كما أن بعض المسئولين أضافوا للأهلي الدورات الرمضانية والمناطق.