العين يتطلع لحفظ ماء الوجه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عاطف صيام

يتطلع العين إلى حفظ ماء الوجه وتحقيق فوزه الأول بعد 12 مباراة خاضها في دوري أبطال آسيا دون تحقيق أي انتصار، عندما يواجه في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم فريق سباهان الإيراني في الجولة قبل الأخيرة للمجموعة الرابعة التي خرج منها «الزعيم» رسمياً بعد خسارته في الجولة الماضية من السد القطري.

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ومن المتوقع أن يمنح مدرب العين البرتقالي بيدرو إيمانويل فرصة المشاركة لبعض اللاعبين وإراحة البعض الآخر الذي شارك في مواجهتي السد خلال 5 أيام.

من ناحيته قال البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني للعين في المؤتمر الصحفي للمباراة: ندخل تحدياً جديداً أمام فريق جيد، والواقع يؤكد أننا نلعب في مجموعة قوية وجميع الفرق بإمكانها إحراز الفوز، ونحترم طموحات سباهان الذي قمنا بتحليل أدائه خلال آخر مباراتين وقدم مستوى جيداً ومنظماً كما أن لديه أملاً في التأهل، ونأمل أن نقوم بالتسجيل في المواجهة وأن لا نستقبل أي هدف.

وحول عدم تحقيق الفوز خلال مرحلة المجموعات منذ 2018 قال: هذا واقع لكنه أصبح في حكم الماضي الذي لا يتغير، لذلك نحن مطالبون حالياً بالتركيز على الحاضر وما الذي يتوجب علينا فعله من أجل الفوز، ومن الممكن أن نتحدث عن المباريات الأربع التي خضناها في الموسم الحالي، وعندما يتعلق الأمر بمسؤوليتنا نعمل على تحليله من أجل تطوير مقدراتنا.