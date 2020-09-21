بسوبر هاتريك.. سون يقود توتنهام إلى فوز كبير على ساوثمبتون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دمّر الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين دفاعات مضيفه ساوثمبتون مسجلاً أربعة أهداف «سوبر هاتريك»، ليقود توتنهام إلى الفوز 5-2 أمس الأحد في المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ودخل سون تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز حيث أصبح أول لاعب آسيوي يسجل رباعية في مباراة واحدة، إضافة لكون رباعية سون جاءت من تمريرات حاسمة للاعب واحد هو هاري كين.

بعد 24 ساعة من استعادة توتنهام نجمه السابق الويلزي غاريث بايل من ريال مدريد الاسباني، قدم الكوري الجنوبي أداء رائعاً أظهر أن فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يملك الكثير ليقدمه هذا الموسم برغم خسارته الافتتاحية أمام ضيفه إيفرتون صفر-1.

وعاد بايل معاراً لموسم من الفريق الملكي بعد سبع سنوات أمضاها في مدريد إثر انتقاله مقابل 109 ملايين دولار أمريكي. لكن الجناح السريع لن يكون جاهزاً قبل منتصف أكتوبر لتعافيه من إصابة في ركبته، ما يعني أن على مورينيو التعويل على سون والدولي هاري كاين.

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ومنح داني اينغز المضيف التقدم في الشوط الأول (32)، لكن سون (28 عاماً) عادل قبل الاستراحة خلافاً لمجريات اللعب (45)، ثم سجل ثلاثية في الثاني (47 و64 و73) قبل أن يضيف كاين الخامس بعد أربع تمريرات ذهبية لسون (82). وأصبح كاين سادس لاعب في الدوري وأول انجليزي يمرر أربع كرات حاسمة في مباراة واحدة.

وفي الثواني الأخيرة، سجل اينغز، المرشح سابقاً للانضمام الى توتنهام، الثاني لساوثمبتون من نقطة الجزاء (90). وترك مورينيو لاعب وسطه الهجومي ديلي آلي خارج التشكيلة الأساسية، ما طرح اسئلة حول مستقبله مع فريق شمال لندن. وقال مورينيو: لدينا عدة لاعبين في بعض المراكز، لذا يدفع البعض ثمن ذلك. لكن غياب آلي لم يكن مؤثرا في ظل تألق الثنائي سون وكاين.

وخاض توتنهام مباراته الثانية من اصل خمس في عشرة أيام، ضمن برنامج مزدحم وصفه مورينيو بالجنوني.

من جانبه أعرب الكوري الجنوبي سون هيونج مين عن سعادته الكبيرة بتسجيله سوبر هاتريك، في فوزه فريقه على ساوثهامبتون وقال عقب المباراة: من المذهل تسجيل 4 أهداف في البريميرليج، بالطبع بدون زملائي وتمريرات هاري كين، لم أكن لأسجل كل تلك الأهداف، لكن الثلاث النقاط هي الأمر الأهم، أنا سعيد بتسجيل 4 أهداف، ولكني سعيد أكثر بتحقيق الانتصار.

وأضاف: أنا سعيد أيضًا لتسجيل هاري كين، بعدما قدم مباراة مذهلة بصناعة 4 أهداف، هو واحد من أفضل المهاجمين في العالم، أعتقد أن هاري هو رجل المباراة، سجل هدفًا وصنع 4، نعمل مع بعضنا البعض منذ وقت طويل وبالتالي هناك تفاهم بيننا والقادم سيكون أفضل للفريق.