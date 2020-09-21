شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية بيوت الشباب تحتفل بيوم السلام العالمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
تحتفل جمعية الإمارات لبيوت الشباب، التابعة للهيئة العامة للرياضة،بيوم السلام العالمي، في حفل كبير تقيمه في الخامسة والنصف من مساء اليوم، عبر تطبيق «زووم» تحت شعار «معاً نشكل السلام» بمشاركة عدد من الشخصيات المحلية في مقدمتهم الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة و الأمن العام في دبي، وسعيد عبدالغفارحسين، الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، وحمد بن الشيخ أحمد الشيباني، مدير دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي وجاسم رجب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لبيوت الشباب، كما سيشارك من الشخصيات الدولية رئيسا الاتحاد الدولي لبيوت الشباب السابق والحالي، ورئيس الاتحاد العربي لبيوت الشباب، ونائب رئيس الاتحاد الأوروبي لبيوت الشباب.
وأوضح جاسم رجب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لبيوت الشباب، أن الاحتفال مبادرة فريدة دأبت عليها الجمعية سنويا، بما يساير نهج دولة الإمارات العربية المتحدة وتوجيهات القيادة الرشيدة في دعم ومناصرة قضايا السلام والدعوة الدائمة لشيوع السلام والمحبة والتآخي بين شعوب الأرض قاطبة، مشيراً إلى أن مشاركة نخبة من الشخصيات المحلية البارزة في مقدمتهم الفريق ضاحي خلفان وحمد بن الشيخ أحمد الشيباني وسعيد عبد الغفار حسين وممثلي الاتحادات الرياضية بالدولة، علاوة على الشخصيات الدولية سيسهم في إثراء الفعاليات من خلال الإطروحات المتعلقة بالسلام كقيمة إنسانية وحضارية تعزز التواصل والتقارب بين الشعوب.
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