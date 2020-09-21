مواجهة معقّدة للشارقة أمام التعاون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أكد عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة أن مباراة فريقه اليوم أمام التعاون في العاشرة مساء مهمة وصعبة وقال: «حسابات المباراة معقدة فنحن نواجه فريقاً منظماً في جميع الخطوط يلعب المباراة بعد خسارته مباراتين ونتوقع منه ردة فعل قوية ونسعى أن يكون لنا حضور مميز في المباراة.

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وعلق العنبري على عدم تسجيل التعاون أي هدف في الجولتين الماضيتين قائلاً: المباراة تعتبر الأهم في مشوارهم في البطولة ولعبوا أمام بيرسبوليس في الجولتين السابقتين وهو منافس قوي ونفس فريق التعاون سبق أن تفوق علينا في الجولة الأولى من البطولة لكن هذه المرة نلعب ولدينا رغبة كبيرة في الخروج بالنقاط كاملة.

وتابع: قبل مباراتنا السابقة كنا بعيدين عن المنافسة والفوز قربنا كثيراً من بطاقة الصعود ونحتاج الى النقاط الست المتبقية حتى نضمن الصعود لذا نحتاج إلى التركيز والحضور الذهني ونسيان الفوز السابق.

وتوقع العنبري أن يكون تأثير قدوم المدرب كارتيرون إيجابياً على فريق التعاون. وقال: عادة عند قدوم المدرب يبذل اللاعبون جهداً مضاعفاً في مبارياتهم الأولى.