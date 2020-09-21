الهلال إلى ثمن نهائي أبطال آسيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجاوز الهلال السعودي حامل اللقب ظروفه الصعبة والغيابات الكثيرة في صفوفه بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتأهل للدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا بتعادله مع شهر خودرو الإيراني من دون أهداف، أمس الأحد، على ملعب الجنوب بالوكرة في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية.

وابتعد الهلال في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة من خمس مباريات،وانضم إلى مواطنيه الأهلي والنصر.