شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال إلى ثمن نهائي أبطال آسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجاوز الهلال السعودي حامل اللقب ظروفه الصعبة والغيابات الكثيرة في صفوفه بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتأهل للدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا بتعادله مع شهر خودرو الإيراني من دون أهداف، أمس الأحد، على ملعب الجنوب بالوكرة في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية.
وابتعد الهلال في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة من خمس مباريات،وانضم إلى مواطنيه الأهلي والنصر.
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال إلى ثمن نهائي أبطال آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.