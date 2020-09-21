ليفربول يهزم تشيلسي بثنائية ماني.. ويوم تاريخي لـ "السوبر" كون



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قاد السنغالي ساديو ماني فريقه ليفربول حامل اللقب للفوز 2-صفر اليوم الأحد على مضيفه تشيلسي الذي لعب طيلة الشوط الثاني بعشرة لاعبين إثر طرد مدافعه الدنماركي أندرياس كريستنسين، وذلك في قمة المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل ماني الهدفين في الدقيقتين 50 و54 من المباراة التي شهدت لحظتين مفصليتين، الأولى عند طرد كريستنسين مع نهاية الشوط الاول(45+1)، والثانية عندما تصدى الحارس البرازيلي لليفربول أليسون بيكر لركلة جزاء نفذها الايطالي جورجينيو (75).

ورفع ليفربول رصيده إلى ست نقاط بعد فوز أول على ليدز (4-3) في المرحلة الأولى، بالتشارك مع أرسنال وإيفرتون وكريستال بالاس، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند ثلاث نقاط بعد فوز اول على برايتون (3-1).

وجدد المدرب الألماني يورجن كلوب فوزه على نظيره فرانك لامبارد بعد ان تفوق عليه في مبارتي الدوري الموسم الفائت (5-3 و2-1)، بعد ان تولى الدولي الإنجليزي السابق الاشراف على البلوز مطلع موسم 2019-2020.

وأجرى كلوب تغييراً واحداً على التشكيلة الأساسية التي بدأت أمام ليدز، حيث أشرك البرازيلي فابينيو في مركز قلب الدفاع بدلاً من جو جوميز أسوة بفرانك لامبارد الذي اكتفى بتعديل واحد مشركاً الكرواتي ماتيو كوفاشيتش أساسياً بدلاً من روبن لوفتوس-تشيك.

وجاء الشوط الأول مخيباً من الفريقين حيث شهد تسديدة واحدة على المرمى كانت من نصيب ليفربول فيما فشل النادي اللندني في التسديد بين الخشبات الثلاث.

وشهدت نهاية الشوط الأول طرد مباشر لكريستنسين لعرقلته ماني (45+1)، ليصبح أول لاعب يطرد في المواجهات بين الفريقين في الدوري الممتاز منذ لامبارد عام 2009.

ودفع كلوب في الشوط الثاني بتياغو ألكانتارا الوافد الإسباني الجديد من بايرن ميونيخ بدلاً من القائد جوردان هندرسون.

وافتتح ماني التسجيل برأسية إثر عرضية من البرازيلي روبرتو فيرمينو من داخل المنطقة(50)،وارتكب بعدها الحارس الإسباني كيبا أريسابالاجا خطأ في تشتيت الكرة اقتنصها الدولي السنغالي على باب المرمى مسجلاً هدفه الثاني (54)، ليصبح أول لاعب في الفريق الأحمر يسجل ثنائية في ستامفورد بريدج في منافسات الدوري منذ ستيف ماكمانامان عام 1995 والبرازيلي فيليبي كوتينيو في 2015.

ولم يبدأ الكانتارا مباراته الاولى كما تمنى، إذ تسبب بركلة جزاء لتشيلسي إثر عرقلته المهاجم الألماني تيمو فيرنر القادم هذا الصيف إلى ستامفورد بريدج من لايبزيج، إلا ان أليسون تصدى بنجاح لمحاولة جورجينيو (75)، ليهدر الأخير اول ركلة جزاء مع تشيلسي في جميع المسابقات من اصل تسع محاولات.

وكانت أفضل فرص تشيلسي محاولة البديل تامي أبراهام بيمناه من منطقة الجزاء تصدى لها اليسون (84) بعد خمس دقائق من نزوله.

وكاد ماني ان يخرج بالـ "هاتريك" عندما سدد كرة قوية بيسراه من خارج المنطقة أبعدها أريسابالاجا قبل ان يهدر بعد ثوان الهولندي جورجينيو فينالدوم فرصة الهدف الثالث بطريقة غريبة، بعدما تصدى الحارس الإسباني لكرة المصري محمد صلاح صاحب الهاتريك امام ليدز، فتهيأت امام الهولندي الذي فشل في متابعتها(90+2).

وهذا الفوز الـ23 لليفربول في تاريخ مواجهات الفريقين في الـ"بريميرليج" مقابل 20 للبلوز و14 تعادلا.

سوبر هاتريك

وفي مباراة ثانية،دمّر الكوري الجنوبي سون هيونج-مين دفاعات مضيفه ساوثمبتون مسجلاً أربعة أهداف، ليقود توتنهام إلى الفوز 5-2، ويصبح أول لاعب آسيوي يسجل"سوبر هاتريك" في "البريميرليج"، كما بات مع هاري كين صاحب 4 تمريرات حاسمة أول من يفعل ذلك في تاريخ البطولة.

وقدم الكوري الجنوبي اداء رائعاً اظهر ان فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يملك الكثير ليقدمه هذا الموسم برغم خسارته الافتتاحية أمام ضيفه إيفرتون صفر-1.

ومنح داني اينجز المضيف التقدم في الشوط الأول (32)، لكن سون (28 عاماً) عادل قبل الاستراحة خلافاً لمجريات اللعب (45)، ثم سجل ثلاثية في الثاني (47 و64 و73) قبل ان يضيف كاين الخامس بعد اربع تمريرات ذهبية لسون (82).

واصبح كاين سادس لاعب في الدوري واول إنجليزي يمرر أربع كرات حاسمة في مباراة واحدة، وأول لاعب في الـ"بريميرليج" يمرر أربع كرات حاسمة للاعب ذاته في مباراة واحدة.

وقال سون "من الرائع ان تسجل 4 أهداف في البريميرليج، هذا شرف كبير. لم اكن لأسجل لولا كاين. هو رائع. أربع تمريرات حاسمة، يستحق جائزة رجل المباراة اليوم".

اما كاين فقال "عرفنا انه ستتاح لنا مساحات وراء الدفاع، وتحدثنا عن تقدم سوني اذا تمركزت الى العمق. في احدى التمريرات لم اكن انظر، عرفت انه سيجري وراءها".

وفي الثواني الاخيرة، سجل اينجز، المرشح سابقا للانضمام الى توتنهام، الثاني لساوثمبتون من نقطة الجزاء (90).

وترك مورينيو لاعب وسطه الهجومي ديلي آلي خارج التشكيلة الاساسية، ما طرح اسئلة حول مستقبله مع فريق شمال لندن،وقال مورينيو "لدينا عدة لاعبين في بعض المراكز، لذا يدفع البعض ثمن ذلك"

وفي مباراة أخرى، أسقط برايتون ضيفه نيوكاسل بثلاثية نظيفة بأهداف الفرنسي نيل موباي (4 من ركلة جزاء و7) والايرلندي آرون كونولي (83).

ويلعب لاحقا ليستر سيتي مع ضيفه بيرنلي.