إغلاق 3 منشآت ومخالفة 9 مراكز رياضية في دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلق مجلس دبي الرياضي بالتنسيق مع «اقتصادية دبي» ثلاث منشآت وحرر تسع مخالفات بحق عدد من المراكز اللياقة البدنية والأندية والأكاديميات والفعاليات الرياضية، ووجه تنبيهاً لـ 35 جهة أخرى وذلك في إطار الزيارات التفقدية للمنشآت الرياضية للتأكد من الالتزام التام من الإدارات والممارسين بتطبيق البروتوكول الرسمي وتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقامت فرق التفتيش التابعة لمجلس دبي الرياضي واقتصادية دبي بـ 124 جولة تفتيشية على المؤسسات الرياضية وخمس جولات تفتيشية على الفعاليات الرياضية خلال الفترة من 15 حتى 19 سبتمبر الجاري.

ورصدت فرق التفتيش خلال زياراتها التزام عدد كبير من المنشآت ومراكز التدريب.. إلى جانب رصد وجود تجمعات وعدم التزام مرتادي عدد من المنشآت الأخرى سواء من ناحية ارتداء الكمامات أو التباعد الاجتماعي، كما وفرت بعض المنشآت أماكن لانتظار المشاهدين من عائلات المتدربين بما يخالف الإجراءات، وعدم وجود أجهزة لقياس درجة الحرارة، وعدم الالتزام بالبروتوكول الرياضي.

وتوزعت المنشآت المخالفة على مناطق.. شارع الشيخ زايد، وشارع جميرا، وشارع الوصل، ومدينة دبي الرياضية، القصيص، والمزهر، ومردف، والسطوة، والكرامة، والقوز، والوصل، والبرشاء.

وتنوعت المخالفات على المنشآت المخالفة ما بين فرض غرامات مالية على بعض المنشآت، وإغلاق ثلاث أخرى حيث تم إغلاق منشأة تأجير ملاعب، ومسبح في ناد رياضي، وأكاديمية رياضية، فيما تم توجيه تبيه لـ35 من المنشآت والأفراد من مرتادي الصالات الرياضية.

وثمن مجلس دبي الرياضي التزام الغالبية الكبرى من الأندية الخاصة والمنشآت الرياضية ومراكز التدريب بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي وضعتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي والبروتوكول الذي أرسله مجلس دبي الرياضي إلى جميع المؤسسات الرياضية من أجل التنفيذ الدقيق لسلسلة الإجراءات بما يحفظ سلامة الرياضيين والإداريين في المنشآت والمشاركين والمنظمين في الفعاليات الرياضية.

وأكد مجلس دبي الرياضي استمرار عمليات التفتيش من قبل مأموري الضبط ضمن فريق عمل مجلس دبي الرياضي وبالتنسيق مع «اقتصادية دبي» لضمان التطبيق الدقيق والمستمر للإجراءات الاحترازية وعدم التهاون في تنفيذ جميع التعليمات التي يتضمنها البروتوكول الخاص بكل منشأة ورياضة.