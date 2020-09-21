راشد بن حميد يطمئن على أندية الدولة المشاركة في أبطال آسيا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اطمأن الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم على بعثات أنديتنا المشاركة في دوري أبطال آسيا 2020 المقامة حالياً بنظام التجمع.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي خلال اتصال هاتفي برؤساء بعثات أندية العين، وشباب الأهلي، والشارقة، حرص اتحاد كرة القدم على توفير كل الاحتياجات الخاصة بالأندية وتقديم كل الدعم لها خلال مشاركتها في هذه البطولة القارية، مشيداً بالتزام أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين بالإجراءات الاحترازية والبروتوكول الصحي المعتمد من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

يذكر أن اتحاد كرة القدم حرص على إرسال فريق عمل إداري وطبي لمرافقة أنديتنا في البطولة لمتابعة وتسهيل كافة الأمور الإدارية والطبية بالتنسيق والمتابعة مع اللجان المسؤولة عن البطولة.

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