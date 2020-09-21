البطائح يكسب خورفكان ويقترب من لقب دوري كرة الصالات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو فاز فريق نادي البطائح على فريق نادي خورفكان، الأحد، بركلات الترجيح 4-2 في أولى مواجهات نهائي «بلاي أوف» منافسة كرة الصالات استكمالاً لدوري االموسم الماضي 2019-2020.

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل الفريقين 4-4، وبرز من خورفكان خالد الشوكة، ومن البطائح البرازيلي المقيم برونو لويسيانو، ووفقاً للائحة البطولة التي ترفض التعادل احتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق نادي البطائح بنتيجة 4-2 وفي حال فوز البطائح في المباراة الثانية التي يستضيفها ملعب صالة نادي خورفكان بعد غد الثلاثاء سيتوج البطائح بطلاً للدوري لأول مرة في مسيرته وفي حال فوز خورفكان يحتكم الفريقان إلى مباراة ثالثة على ملعب صالة نادي البطائح يوم 24 سبتمبر/أيلول الجاري.

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