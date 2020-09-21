شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يستهدف العرش الإفريقي بعد التتويج بالدوري الـ42 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حرص لاعبو الأهلي المصري على إهداء لقب الدوري المصري بعد التتويج بالدرع رقم 42 في تاريخ القلعة الحمراء، لزميلهم مؤمن زكريا، الذي يعاني محنة صحية أبعدته عن كرة القدم. جاء ذلك بعد نهاية مباراة الأهلي والمقاصة بتعادل الفريقين سلبياً ضمن الجولة الثامنة والعشرين للدوري المصري الممتاز، والتي حرص خلالها لاعبو المقاصة على تشكيل ممر شرفي لنظرائهم في الأهلي، قبل انطلاق لقاء الفريقين الذي أقيم على أرض استاد القاهرة. وقال محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي وقائد الفريق، إن لاعبي الأهلي أثبتوا أنهم على قدر ثقة المسؤولين والجماهير، موضحاً أن الجيل الحالي من اللاعبين قادر على تسطير تاريخ جديد لنفسه وللنادي، من خلال ‏التربع على عرش البطولات خلال المرحلة المقبلة. وشدد الشناوي على أن الفريق حقق الفوز ببطولة الدوري، والدور على بطولة دوري أبطال إفريقيا 2020، التي ‏سيتم الاستعداد لها والتركيز بشكل قوي، في مواجهتي الوداد في نصف النهائي، بعد الحسم المبكر ‏للدرع. ‏ ووجه محمد الشناوي رسالة إلى مؤمن زكريا، مؤكداً أن الفريق في انتظاره وأنه أحد العناصر المهمة ‏في الفريق بأهدافه وما قدمه مع الأهلي، وأن هناك ثقة كبيرة في عودته من جديد، وطالبه بالتحلى ‏بالصبر لتخطي المرحلة الحالية.‏ وأكد مروان محسن مهاجم الفريق، أن البطولة هدية لمؤمن زكريا بعد التتويج قبل نهاية الدوري بسبع جولات، موضحاً أن الفريق سيقاتل لحصد دوري أبطال إفريقيا. وأوضح حسين الشحات نجم الفريق، أن الأهلي قادر على تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا، وهو الهدف القادم للفريق بعد التتويج بلقب الدوري. وقال وليد سليمان نجم الفريق، إن تتويج الأهلي باللقب المحلي أمر طبيعي، موضحاً أن مؤمن زكريا هو عنوان هذه البطولة، لأن هذا اللقب أقل هدية له. وأكد ياسر إبراهيم مدافع الفريق، أنه يشكر كل من سانده في محنة إصابته بفيروس كورونا، موضحاً أن الجميع يتكاتفون من أجل تحقيق الانتصارات وحصد الألقاب، كما أن لقب الدوري هدية لجميع اللاعبين الذين غابوا عن المشهد للإصابة وعلى رأسهم مؤمن زكريا. وأشاد الحارس الصاعد مصطفى شوبير، بالأجواء داخل القلعة الحمراء، مؤكداً أن الجميع يضحون من أجل الفريق بما يملكون من جهد وعرق ويسعون لتقديم أفضل ما لديه. وأعرب السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق، عن سعادته بالتتويج بلقب الدوري‏ للمرة الأولى مع الأهلي، والوجود مع الفريق والمشاركة في منظومة النجاح مع النادي الأكبر في قارة إفريقيا من ‏خلال بطولاته وألقابه. ‏ وأكد بادجي أن الأهلي حقق الفوز ببطولة الدوري، ولكن في نفس الوقت هناك تحديات ‏جديدة تواجه الفريق، أهمها على الإطلاق مواجهتا الوداد في نصف نهائي دوري الأبطال.‏