رازوفيتش: وديتا الحمرية وعجمان تحضير جيد للوحدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: محمد مصطفى يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة معسكره الإعدادي الداخلي بمدينة دبي، في إطار استعداداته للموسم الرياضي الجديد، تحت قيادة المدرب الصربي فوك رازوفيتش، وأجرى الفريق تدريبات متنوعة منذ انطلاق المعسكر الخميس الماضي. وأعرب الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني للوحدة عن ارتياحه لسير البرنامج الإعدادي للفريق، والذي يتضمن عدة محاور منها تحسين اللياقة البدنية والجوانب الفنية. وقال رازوفيتش في حديثه للموقع الرسمي للنادي: «الاجتماع معاً في المعسكر مهم ومفيد، الأمور تسير بشكل جيد على كافة المستويات، ونعمل على تطبيق فكرنا التدريبي من خلال التدريبات في هذه المرحلة». وأشار إلى أن المباراتين الوديتين في المعسكر أمام الحمرية وعجمان ستتيحان للجهاز الفني تقييم وضع الفريق قبل البداية في تجهيز العنابي للمباراة الأولى في كأس المحترفين ومباريات دوري الخليج العربي».