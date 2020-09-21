اتجاه لتأجيل بطولة آسيا لرفع الأثقال إلى الربع الأول من 2021

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد فيصل الحمادي أمين السر العام لاتحاد الإمارات لرفع الأثقال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، أن الاتحاد الأوزبكي لرفع الأثقال خاطب الاتحاد الآسيوي يطلب منه تأجيل بطولة آسيا التي من المزمع إقامتها بطشقند في نوفمبر 2020، إلى الربع الأول من العام المقبل 2021، وأن النية تتجه بقوة للاستجابة لطلب أوزبكستان.

وأشار إلى أنه بوصفه عضواً للمكتب التنفيذي للاتحاد القاري يوافق على هذا الطلب، نظراً لوجود صعوبات في السفر والتنقل بين الدول، وصعوبات كذلك في استعداد اللاعبين للمشاركة من الأساس، على خلفية توقف النشاط لفترة ليست بالقصيرة بسبب جائحة كورونا.

وقال الحمادي: «رغم عدم صدور أي توجيهات من الاتحاد الدولي لرفع الأثقال فيما يخص بطولة العالم للشباب التي من المقرر أن تقام في رومانيا شهر أكتوبر المقبل، إلا أنه من المرجح أنه سيتم تأجيلها أيضاً حتى الربع الأول من عام 2021، في انتظار ما ستسفر عنه الأمور بخصوص اكتشاف لقاح لكوفيد 19، لاسيما في ظل انتشار الموجة الثانية بأوروبا في الوقت الراهن وما ترتب عليها من إعادة الإغلاق من جديد لبعض المدن، وإعادة تفعيل الحظر للكثير من الأنشطة».

وبالنسبة لتدريبات المنتخبات الوطنية أوضح الحمادي: «منتخب الرجال استأنف تدريباته في مركز رأس الخيمة، ومنتخب السيدات يتدرب حالياً في دبي، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية المعتمدة من الجهات المختصة، ونحن على تواصل حالياً مع اللجنة الأولمبية الوطنية للتشاور بخصوص البطولة الافتراضية الخليجية التي أبدت اللجنة رغبتها في تنظيمها، ونحن من جانبنا رحبنا بالشراكة مع اللجنة الأولمبية، وأبدينا استعداداً كاملاً للتعاون في التنظيم».